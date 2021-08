Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: LKW Fahrer gefährdet Radfahrer

Speyer (ots)

Mehrere Überholversuche unternahm am Donnerstag gegen 17:00 Uhr ein 19-Jähriger in der Johannesstraße. Als es ihm nicht gelang vier bis fünf Radfahrer zu überholen, betätigte er des Öfteren das Gaspedal, erhöhte immer wieder die Drehzahl und bremste dann hinter den Radfahrern mehrmals abrupt ab. Bei einem weiteren Überholvorgang befand sich der 19-Jährige mit seinem Lastwagen auf Höhe eines 60-jährigen Radfahrers, was dazu führte, dass das Vorderrade dessen Fahrrades beinahe den Bordstein berührte. Um das Gleichgewicht zu halten, schlug der Geschädigte mit seiner Hand gegen den Laster. Nur durch das Ausbalancieren des Lenkrads kam der Radfahrer nicht zu Fall. Der 19-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

