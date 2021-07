Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Supermarkt

Kaiserslautern (ots)

Auf Zigaretten hatten es Einbrecher abgesehen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Supermarkt in der Mennonitenstraße eingestiegen sind. Am frühen Mittwochmorgen, kurz vor 6 Uhr, fiel der Einbruch auf.

Demnach verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum, wo sie mehrere Zigarettenauslagen aufbrachen. Wieviele Schachteln genau gestohlen wurden, steht noch nicht fest. Aber schon allein durch den angerichteten Sachschaden liegt die Schadenshöhe bei mehreren tausend Euro.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 22.15 Uhr, und Mittwochmorgen, 5.55 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 / 396 - 2620 mit der Kriminalpolizei Kontakt aufzunehmen. |cri

