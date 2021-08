Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots)

Am Freitag, kurz vor Mitternacht, sollte ein PKW in der Industriestraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Einschalten der Anhaltesignale am Funkstreifenwagen beschleunigte der PKW zunächst, konnte jedoch in der Geibstraße zum Anhalten bewegt werden. Bei Annäherung an das Fahrzeug konnten die Beamten beobachten, wie der Fahrzeugführer versuchte, bereits geleerte Alkoholika im Handschuhfach zu verstauen. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,19 Promille, weswegen diesem anschließend eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell