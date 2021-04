Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - Fahranfänger unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 11.04.21 wurde ein 22-Jähriger mit seinem VW Golf in der Mennonitenstraße einer Kontrolle unterzogen. Aus dem Fahrzeuginnern drang deutlich Alkoholgeruch. Der Beifahrer versuchte die Situation noch zu retten, indem er angab, nur er habe vorher Alkohol konsumiert. Ein Atemalkoholtest des Fahrers mit einem Ergebnis von 0,4 Promille ließ jedoch Gegenteiliges folgern. Darüber hinaus war das Verhalten des 22-Jährigen derart auffällig, dass der Verdacht auf vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum bestand. Dieser Verdacht verdichtete sich durch einen Drogenvortest, der positiv auf Cannabisprodukte ausfiel. Dem Golf-Fahrer, der sich noch in der Probezeit befindet, wurde deshalb eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

