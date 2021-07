Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Erneut Fahrzeugkatalysator im Bereich des P+R Parkplatzes an der Autobahnanschlussstelle Rottweil gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (08. - 12.07.2021)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag bis Montagabend haben unbekannte Täter auf dem P+R Parkplatz an der Autobahnanschlussstelle Rottweil an einem dort abgestellten BMW den Auspuffkatalysator abmontiert und entwendet. Diese Tat dürfte mit einem gleichgelagerten Katalysatordiebstahl am Donnerstagabend im Zusammenhang stehen (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4964079 ). Hinweise zu beiden Taten nimmt das Polizeirevier Rottweil (0741 477-0) entgegen.

