Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Fußgänger von Omnibus erfasst und leicht verletzt (12.07.2021)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Montagmittag ist ein 78-jähriger Fußgänger am ZOB (Zentraler Omnibus Bahnhof) Oberndorf von einem Omnibus erfasst, zu Boden geworfen und dabei leicht verletzt worden. Kurz nach 12 Uhr hielt der Fahrer des Omnibusses parallel zum Bahnhofsgebäude am ZOB, um zunächst Fahrgäste aussteigen zu lassen. Danach setzte der Busfahrer den Omnibus wieder in Bewegung, bog nach links ab, um an einer weiteren Haltestelle wieder Fahrgäste aufzunehmen. Hierbei beschleunigte der Fahrer den Bus zu stark. Das Fahrzeug kam in der Folge auf die erhöht abgesetzte Haltestelle, erfasste den Fußgänger und prallte anschließend noch leicht gegen eine Laterne. Der zu Boden gestürzte Fußgänger zog sich leichte Verletzungen zu. Am Bus entstand rund 1000 Euro Sachschaden. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung versorgte den 78-jährigen Fußgänger und brachte diesen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Ein vom Busfahrer vorgegebener technischer Defekt an dem Bus, welcher zu dem Unfall geführt haben soll, konnte bei der staatsanwaltschaftlich angeordneten technischen Untersuchung des Fahrzeugs nicht bestätigt werden. Aus diesem Grund ist von einer Fehlbedienung des Omnibusses durch den Busfahrers auszugehen.

