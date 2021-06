Polizei Bochum

POL-BO: Fußgänger (18) bei Unfall in Wattenscheid verletzt

Bochum, Wattenscheid (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag, 14. Juni, in Bochum-Wattenscheid ist ein Fußgänger verletzt worden.

Gegen 12.30 Uhr fuhr eine 72-jährige Autofahrerin aus Wattenscheid auf der Westenfelder Straße von einer Supermarktausfahrt aus in den Kreisverkehr Westenfelder Straße/Sachsenring ein. Nach bisherigem Kenntnisstand verließ sie den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt in Richtung Wattenscheider Hellweg. Zeitgleich überquerte ein 18-jähriger Fußgänger (ebenfalls aus Wattenscheid) auf dem dortigen Fußgängerüberweg die Westenfelder Straße.

Es kam zum Zusammenstoß, der Fußgänger wurde auf die Motorhaube aufgeladen, prallte gegen die Windschutzscheibe und fiel auf die Straße. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte ein Rettungswagenteam den jungen Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er zur Beobachtung blieb. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Westenfelder Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde in Richtung Wattenscheider Hellweg gesperrt.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell