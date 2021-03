Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210323.5 Kellinghusen: Einbruch in Rohbau

Kellinghusen (ots)

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte gewaltsam in ein sich in einer Komplettsanierung befindendes Gebäude in Kellinghusen eingedrungen und haben unter anderem Werkzeug entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Samstag, 23.00 Uhr, bis zum Montag, 10.00 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zutritt zu dem Objekt in der Hauptstraße. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Motorsäge, eine Bohrmaschine und mehrere Modelllokomotiven im Wert von sicherlich mehreren hundert Euro. Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich daher an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell