Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210323.4 Kellinghusen: Einbruch in Kindergarten

Kellinghusen (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Kellinghusen zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Täter das Objekt ohne Beute, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum vom vergangenen Freitag, 18.30 Uhr, bis zum Montag, 06.45 Uhr, suchten Unbekannte die Betreuungseinrichtung im Schulberg auf und drangen gewaltsam über eine Tür in das Gebäude ein. Im Inneren begaben sie sich in den Bürotrakt und öffneten einen Tresor, der jedoch nichts von Wert enthielt. Vermutlich ohne Stehlgut zogen die Einbrecher wieder von dannen, der durch sie angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kindergartens wahrgenommen haben, sollten sich an die Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell