Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer kommt von der Straße ab (12.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 20 Uhr auf der Vöhrenbacher Straße, Höhe Einmündung der Straße "Im Friedengrund". Ein 28-jähriger Mercedes Vito Fahrer kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte, nach Durchfahren eines Straßengrabens, gegen einen Zaun. Beim Aufprall lösten die Airbags seines Mercedes aus. Ein Krankenwagen brachte den ansprechbaren Fahrer vorsorglich in ein Krankenhaus. An seinem Kleinbus entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

