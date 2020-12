Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Bottroperinnen bei Unfall verletzt

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

An der Kreuzung Kirchhellener Straße/Am Limberg hat es am heute, gegen 10.15 Uhr, einen Unfall mit zwei Verletzen gegeben. Eine 59-jährige Bottroperin fuhr mit ihrem Auto auf der Kirchhellener Straße Richtung Kirchhellen. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem 70-jährigen Autofahrer aus Bottrop, der von der Straße Am Limberg auf die Kirchhellener Straße fahren wollte. Die 59-Jährige und die Beifahrerin des 70-Jährigen, eine 53-jährige Frau aus Bottrop, wurden bei dem Unfall verletzt. Sie kamen beide zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 7.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt. Es kam deshalb zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell