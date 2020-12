Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Datteln:

Nach einer Unfallflucht auf der Heibeckstraße wird nach dem Fahrer eines blauen VW Golf gesucht. Der Fahrer soll am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, beim Zurücksetzen einen geparkten schwarzen VW Touran angefahren haben. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Golf wird folgendermaßen beschrieben: etwa 50 Jahre alt, groß und korpulent.

Dorsten:

Auf der Hermannstraße wurde zwischen Mittwochmittag und Donnerstagabend ein schwarzer BMW angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden an der vorderen Stoßstange wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Gladbeck:

Auf der Kolberger Straße wurde heute Morgen eine Unfallflucht angezeigt. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurde dort ein weißer VW Golf beschädigt. Die Reparatur an der Beifahrerseite wird etwa 4.000 Euro kosten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Am Jovyplatz wurde am Donnerstagmittag, zwischen 12.20 und 12.40 Uhr, einen silbernen Ford Galaxy angefahren und beschädigt. Ein Zeuge hatte mitbekommen, dass eine Frau in einem weißen Kleinwagen den Schaden beim Ausparken verursacht hat. Die Frau folgendermaßen beschrieben: dunkelblonde/braune, schulterlange Haare, etwa 45 Jahre alt, Brille. Der Schaden am Ford wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Recklinghausen:

Auf der Speckhorner Straße wurde am Donnerstagabend, gegen 21.25 Uhr, ein grüner Suzuki Jimny angefahren und beschädigt. Der Fahrer des Suzuki, der zur Unfallzeit in der Nähe des Autos stand, konnte nur erkennen, dass der Verursacher in einem dunklen Fahrzeug unterwegs war, möglicherweise in einem Sportwagen. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

