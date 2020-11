Polizei Münster

POL-MS: Falsche Polizisten erbeuten mit mieser Masche fünfstelligen Bargeldbetrag

MünsterMünster (ots)

Am vergangenen Wochenende (30.10. bis 1.11.) riefen dreiste Betrüger, unter dem Vorwand von der Polizei zu sein, wieder vermehrt insbesondere ältere Münsteraner an. Glücklicherweise erkannten die Angerufenen in den meisten Fällen die Betrugsmasche und beendeten das Gespräch. In einem Fall setzten die Täter eine Seniorin mit ihrer erfundenen Geschichte so unter Druck, dass sie den Betrügern einen fünfstelligen Bargeldbetrag aushändigte.

Die Täter geben sich als Polizeibeamte aus und machen den Angerufenen mit erfundenen Geschichten Angst. In den vergangenen Fällen erzählten sie, dass ein Angehöriger in einen schweren Unfall verwickelt gewesen sei und nun Bargeld bräuchte, um nicht ins Gefängnis zu müssen. In der emotionalen Ausnahmesituation der älteren Menschen versuchen sie, Termine für die Übergabe von Geld und Schmuck zu vereinbaren.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig. Die Polizei rät, im Zweifel Telefonate sofort zu beenden, Vertrauenspersonen hinzuzuziehen und im Verdachtsfall die "110" zu wählen.

