Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

MünsterMünster (ots)

Polizisten nahmen am Samstagmorgen (31.10., 1:10 Uhr) in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Tom-Rink-Straße einen 41-jährigen Einbrecher fest.

Der Täter hatte die Haustür des Gebäudes und eine Kellertür aufgehebelt. Ein Bewohner hörte Geräusche aus dem Keller und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten den 41-Jährigen mit einem Schraubendreher in der Hand am Tatort und brachten ihn zur Polizeiwache. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

