Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisierter Radfahrer flüchtet vor Streifenwagen - 22-Jähriger pustet 2,1 Promille

MünsterMünster (ots)

Ein 22-jähriger Radfahrer pustete am frühen Sonntagmorgen (1.11., 04:55 Uhr) 2,1 Promille, nachdem er versucht hatte sich durch Flucht einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der junge Mann fiel der Streife auf, da er an der Nordstraße beim Abbiegen fast stürzte. Zudem war das hintere Licht an seinem Fahrrad defekt. An der Kreuzung Raesfeldstraße sprachen die Beamten den 22-Jährigen aus dem Auto heraus an und forderten ihn auf, stehen zu bleiben. Anstatt der Aufforderung nachzukommen, trat der junge Mann in die Pedale und flüchtete in Schlangenlinien über die Raesfeldstraße, die Dettenstraße und die Hoyastraße. Die Beamten folgten dem Radfahrer und stoppten ihn kurze Zeit später. Bei der Kontrolle schwankte der 22-Jährige, seine Sprache war verwaschen. Die Polizisten nahmen den Mann mit zur Wache. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

