Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ein Bahnhof ist kein Fußballfeld

Löbau (ots)

Auch wenn uns die Fußball-Europameisterschaft alle in Atem hält, so gibt es doch Orte, an denen ein Fußball überhaupt nichts verloren hat.

Die Zugbegleiterin eines Trilex-Zuges beobachtete am Abend des 24. Juni 2021 mehrere Jugendliche, die am Löbauer Bahnhof Fußball spielten, wobei der Ball mehrfach in die Gleise gerollt war. Sie ermahnte die Jugendlichen, das gefährliche Spiel sein zu lassen. Doch die interessierte dies wenig. Daraufhin informierte die Frau die Polizei. Eine Streife des Polizeistandortes Löbau eilte sofort zum Bahnhof und stellte die Kicker. Es handelt sich um drei Jungs im Alter zwischen 13 und 16 Jahren. Sie wurden über die besonderen Gefahren im Bahnbereich aufgeklärt und des Ortes verwiesen.

Die drei Jungs kamen nochmal mit einem blauen Auge davon. Die Bundespolizei stellt immer wieder Personen im Gleis fest und informiert in Schulen sowie im Rahmen von Veranstaltungen über das korrekte Verhalten auf Bahnanlagen. Auf Gleisen haben wir nichts verloren. Insbesondere in den höher frequentierten Bahnhöfen sieht und hört man herannahende Züge viel zu spät. Und diese haben einen immens langen Anhalteweg. In der Regel ist außerdem ein Verwarngeld in Höhe von 25,00 Euro fällig.

