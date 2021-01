Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.01.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Künzelsau: Fahrzeug überschlagen - Fahrerin verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignete sich am Donnerstag gegen 12.15 Uhr im Holderrainweg in Künzelsau. Die 90-jährige Fahrerin eines VW verwechselte vermutlich Brems- und Gaspedal und führ in eine Böschung. Dort überschlug sich der Wagen und die Frau wurde darin eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte die Frau aus dem Fahrzeug befreien, sie wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Auto konnte bislang nicht abschließend beziffert werden.

