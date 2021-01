POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.01.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Haßmersheim: Autos gestohlen - Zeugen gesucht

Bislang Unbekannte haben in der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 11.25 Uhr, in der Götzstraße in Haßmersheim zwei Autos gestohlen. Die vermeintlichen Täter brachen zunächst das Rolltor zu einer Garage einer Autowerkstatt in der Götzstraße in Haßmersheim auf und entwendeten die Schlüssel und Papiere von zwei Fahrzeugen, die zum Verkauf angeboten wurden. Anschließend nahmen die Täter auch die beiden Fahrzeuge der Marke Audi mit. Der Polizeiposten Aglasterhausen bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Aglasterhausen: Kaminbrand in Einfamilienhaus

Eine Verpuffung im Kamin war die Ursache für einen Brand in der Bürgermeister-Kissel-Straße in Aglasterhausen, am Mittwochabend. Aus bislang unbekannter Ursache kam es bei der Benutzung des Kamins zu einer Verpuffung, weshalb das darin brennende Feuer außer Kontrolle geriet und die Feuerwehr anrücken musste. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, die Bewohner des Hauses wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Ein Sachschaden entstand durch den Brand nicht.

