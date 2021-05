Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Betrunkener randaliert am Domhof

Ahaus (ots)

Mehrere Autos beschädigt hat ein 25-Jähriger am Sonntagmorgen in Ahaus. Der Lingener trat im alkoholisierten Zustand gegen Wagen, die auf dem unteren Parkdeck am Domhof standen. Polizeibeamte konnten den Randalierer noch in Tatortnähe antreffen. Zur Ausnüchterung verbrachte der Mann die nächsten Stunden im Polizeigewahrsam. Mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell