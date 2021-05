Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw erfasst im Kreisverkehr Radfahrerin

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Samstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 77-Jähriger war gegen 19.15 Uhr mit seinem Wagen auf der Barloer Straße in Richtung Stenern unterwegs. Als der Bocholter in den Kreisverkehr Barloer Weg / Kurzer Weg / Ernst-von-Bergmann-Straße einfuhr, stieß er gegen das Fahrrad der 79-Jährigen. Die Bocholterin hatte sich bereits im Kreisverkehr befunden. Die Leichtverletzte wollte sich selbstständig zum Krankenhaus begeben.

