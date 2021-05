Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtrag zur Erstmeldung über schweren Unfall auf der L267 bei Wienau

Dierdorf (ots)

Am Donnerstag, den 13.05.2021 kam es um ca. 11:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad auf der L267 in Dierdorf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein PKW mit Anhänger die L267 von Dierdorf kommend in Fahrtrichtung Wienau. Um nach links in einen Feldweg abzubiegen reduizierte das Gespann die Geschwindigkeit. Ein nachfolgender Krad-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und konnte trotz eingeleiteter starker Bremsung einen Zusammenstoß mit dem Anhänger nicht mehr verhindern. Der Krad-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Die Sperrung der L267 dauert derzeit noch immer an.

