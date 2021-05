Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall

PKW kollidiert mit Wolf

Altenkirchen (Westerwald) (ots)

Am Donnerstag, 13.05.2021 kam es in der Mittagszeit im Kreis Altenkirchen zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 zwischen Kircheib und Rettersen. Im abschüssigen Waldgebiet kollidierte ein PKW mit einem plötzlich die Fahrbahn querenden Wolf. Das ausgewachsene Tier verendete aufgrund seiner Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Kadaver wurde nach Verständigung der zuständigen Stellen sichergestellt.

