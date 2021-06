Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sondereinsatz der Polizei

Kreis Heinsberg (ots)

Am Freitag, 18. Juni, fand zwischen 18 Uhr und 2 Uhr ein Sondereinsatz der Polizei Heinsberg statt. Die Beamtinnen und Beamten führten Verkehrskontrollen durch mit dem Ziel, Verkehrsverstöße zu ahnden, um die Sicherheit auf den Straßen im Kreisgebiet zu erhöhen. Zudem sollen die gewonnen Erkenntnisse bei der Bekämpfung des Wohnungseinbruchs-diebstahls durch reisende Tätergruppen helfen und zur Aufklärung dieser Taten beitragen. Dazu waren die Polizistinnen und Polizisten in Uniform sowie in ziviler Kleidung im gesamten Kreisgebiet unterwegs. In Geilenkirchen und Erkelenz-Gerderath wurde jeweils ein Fahrzeugführer festgestellt, der sein Fahrzeug unter Einfluss berauschender Mittel führte. Beide wurden zwecks der Entnahme einer Blutprobe zur nächstgelegenen Polizeiwache verbracht und erhielten eine Anzeige. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt. Insgesamt wurden 26 Atemalkoholtests und 12 Drogenvortests durchgeführt. Zwei Verkehrsteilnehmer waren nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei der Kontrolle eines Pkw fanden die Beamten Betäubungsmittel und stellten diese sicher. Gegen den Fahrer wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Verkehrsteilnehmer sicherte ein Kind in seinem Fahrzeug nicht ordnungsgemäß. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. In zwei Fällen wurden Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht festgestellt. 672 Fahrzeuge wurden hinsichtlich der Geschwindigkeit kontrolliert. 138 von ihnen waren zu schnell unterwegs. Diese Verstöße ahndeten die Polizistinnen und Polizisten. Acht Verkehrsteilnehmer waren so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. In einem Fall betrug die Geschwindigkeitsüberschreitung nach Abzug der Toleranzwerte 70 km/h. Auch zukünftig wird es wieder solche unangekündigten Verkehrskontrollen im Kreis Heinsberg geben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell