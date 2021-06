Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Fahrräder aus Garage entwendet

Wassenberg-Myhl (ots)

Zwischen dem 19. Juni (Samstag), 21 Uhr, und dem 20. Juni (Sonntag), 9 Uhr, drangen unbekannte Personen in eine Garage in der Straße Am Schwanderberg ein und entwendeten zwei Fahrräder.

