POL-NMS: 210420-3-pdnms Einbruch in Tabakgeschäft im Rondo Büdelsdorf, Zeugen gesucht

Büdelsdorf ( Rendsburg ) (ots)

Am 19.04.2021 zwischen 00.00 Uhr - 04.20 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Lotto und Tabak Geschäft im Einkaufszentrum Rondo in Büdelsdorf. Der oder die Täter hatten einen Glasscheibe des Einkaufszentrum zerstört und drangen auf diesem Weg in das Einkaufszentrum ein. Von dem Lotto und Tabakgeschäft im Einkaufszentrum wurde ebenfalls eine Glasscheibe zerstört. Aus dem Lotto/Tabakgeschäft wurden Zigaretten zum Abtransport bereitgestellt und Geld gestohlen, der Gesamtschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Die Täter dürften gegen 04:15 bei ihrer Tatausführung gestört worden sein und haben das Einkaufszentrum fluchtartig verlassen.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat zur Tatzeit oder auch davor verdächtige Beobachtungen, gerade auch auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums, machen können? Wem sind ortsfremde Fahrzeuge, auch in den Tagen vor der Tat, aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 oder an jede andere Polizeidienststelle.

