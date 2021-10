Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Geparkter PKW beschädigt

Zwischen 15 und 16 Uhr wurde am Mittwoch, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Toyota beschädigt, welcher in der Goldbachstraße abgestellt war. Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein gelbes Fahrzeug gehandelt hat. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Aalen: Beim Ausparken gestreift

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand am Mittwoch gegen 8:55 Uhr in der Wöhrstraße. Beim Versuch auszuparken, streifte ein 44-jähriger Fahrer eines Sattelzugs einen auf einem Firmengelände abgestellten LKW.

Mutlangen: PKW beim Einparken beschädigt

Beim Einparken streifte am Mittwochmittag eine 41 Jahre alte VW-Fahrerin in der Wetzgauer Straße einen dort geparkten BMW einer 37 Jahre alten Frau. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Eschach: Von der Fahrbahn abgekommen

Mit Ihrer Suzuki befuhr am Mittwoch gegen 18:25 Uhr eine 41-Jährige die Hauptstraße. Beim Abbiegen in die Steigäckerstraße geriet sie alleinbeteiligt auf die Gegenfahrbahn. Das Motorrad kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Bei dem Aufprall wurde die Fahrerin über den Lenker geschleudert und hierbei schwer verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Beim Ausfahren kollidiert

Am Mittwoch gegen 12:25 Uhr wollte eine 26-jährige VW Fahrerin aus einem Parkhaus in der Remsstraße nach links ausfahren. Dabei übersah sie eine von rechts kommende 31-jährige Honda Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die Honda Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sitzbank beschädigt

An einer Sitzbank in der Seilbrücke am Josefsbach wurde am Mittwoch eine Sachbeschädigung gemeldet. Bislang Unbekannte beschmierten mittels roter Farbe und der Aufschrift "Die Dosis macht das Gift" den Betonsockel einer Sitzbank. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise unter Telefon 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell