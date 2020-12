Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich zwei Mülltonnenbrände - Heiligenhaus - 2012071

Mettmann (ots)

Am Montag (14. Dezember 2020) kam es in Heiligenhaus zu zwei Müllcontainerbränden. In beiden Fällen geht die Polizei nach dem jetzigen Ermittlungsstand davon aus, dass die Brände absichtlich gelegt wurden und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 17:55 Uhr bemerkte eine Zeugin auf dem Christine-Teusch-Weg in Heiligenhaus eine brennende 120l - Papiertonne, die an den Garagen eines Mehrfamilienhauses aufgestellt war. Ein Anwohner konnte die Flammen schnell selbständig löschen, bevor er die Feuerwehr informierte und diese die vollständige Löschung durchführte. Glücklicherweise kam es zu keinem Gebäude- oder Personenschaden.

Gegen 21:10 Uhr stellte ein Anwohner der Erich-Ollenhauer-Straße in Heiligenhaus den Brand einer 240l - Papiertonne fest, welche an einem angrenzenden Grünstreifen aufgestellt war. Mit einem Gartenschlauch konnte er die Flammen löschen, so dass kein größerer Schaden entstand.

In beiden Fällen geht die Polizei von einer Brandstiftung aus und leitete jeweils ein Strafverfahren ein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen sowie zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, in Verbindung zu setzen.

