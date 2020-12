Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht schrottreifen Lkw aus dem Verkehr - Langenfeld - 2012068

MettmannMettmann (ots)

Die Polizei hat am Montag (14. Dezember 2020) in Langenfeld einen schrottreifen Lkw aus dem Verkehr gezogen und gegen den 70-jährigen Fahrer und Halter eine umfassendes Verfahren eingeleitet.

Das war geschehen:

Im Rahmen der allgemeinen Verkehrsüberwachung war einem Kradfahrer des Verkehrsdienstes am Montagvormittag auf der Poensgenstraße in Langenfeld ein augenscheinlich überladener Lkw mit Oldtimer-Kennzeichen aufgefallen. Bei einer ersten Überprüfung stellte sich heraus, dass der 39 Jahre alte Wagen um elf Prozent überladen war. Bereits hierfür ist ein Bußgeld in Höhe von 235 Euro vorgesehen, dazu wartet auf den 70-jährigen Fahrer und Halter ein Punkt in Flensburg

Bei einer weiteren Überprüfung des Fahrzeugs an einer örtlichen Zulassungsstelle wurden weitere, zum Teil erhebliche Mängel an dem Lkw festgestellt - insgesamt 35 an der Zahl. Dazu zählten unter anderem eine defekte und unzureichende Bremsanlage, eine defekte Lenkung oder der Komplettausfall der gesamten Beleuchtung. Außerdem verlor der Lkw an mehreren Bauteilen Öl und hatte eine lose Kardanwelle.

Das Fahrzeug wurde daher durch den Prüfer als verkehrsunsicher eingestuft, woraufhin das Fahrzeug unverzüglich stillgelegt wurde. Gegen den 70 Jahre alten Fahrer (zugleich Halter) wurde eine zusätzliche, entsprechend umfangreiche Anzeige gefertigt. Diese ist mit einem erheblichen Bußgeld und ebenfalls einer Eintragung im Zentralregister verbunden.

