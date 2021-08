Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Bike entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 18.08.2021, 19:00 Uhr - 19.08.2021, 07:30 Uhr

In der Nacht vom 18.08.2021 auf den 19.08.2021 entwendete ein bislang noch unbekannter Täter, aus einem Holzverschlag, der als Fahrradunterstand dient, dass angeschlossene E-Bike eines 56jährigen Anwohners in der Stadtgrabenstraße. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Pedelec der Marke Fischer im Wert von ca. 1.400,- Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls eingeleitet. Hinweise möglicher Zeugen, die Angaben zur Tat, bzw. zum Verbleib des E-Bikes machen können, werden von der Polizei in Einbeck unter Tel. 05561-949780 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell