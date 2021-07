Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz-Kleinglattbach: Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt

Ludwigsburg (ots)

In der Bahnhofstraße in Kleinglattbach hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag zwischen 22:00 und 03:00 Uhr die Glasscheibe einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage vollständig mit weißer Farbe besprüht. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042/941-0, zu melden.

