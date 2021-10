Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auf frischer Tat ertappt - Wessen Fahrzeug wurde beschädigt? - Umgekippter Ascheeimer löst Feuer aus - Sachbeschädigung durch Brandlegung - Sonstiges

Aalen (ots)

Neresheim: Wurden die Täter gestört?

In der Zeit zwischen Mittwochabend 18.15 Uhr und Donnerstagmorgen 9.30 Uhr versuchten Unbekannte, in ein Ladengeschäft in der Hauptstraße einzusteigen. Der oder die Einbrecher bogen die untere Hälfte des Schließblechs der Zugangstüre nach oben, wobei vermutlich geplant war, den Schließzylinder abzudrehen. Möglicherweise wurden die Unbekannte gestört, da sie von ihrem weiteren Vorhaben abließen. Der von ihnen verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001 entgegen.

Oberkochen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag zwischen 7.40 Uhr und 9.20 Uhr einen Skoda Kombi, der auf einem Parkplatz in der Heidenheimer Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/955990.

Aalen: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Glücklicherweise nur geringer Sachschaden entstand am Mittwochmorgen gegen 6.10 Uhr, nachdem Unbekannte brennende Kohle, welche in Alufolie gewickelt worden war, neben die Restmüll- und Altpapiertonnen beim Lokschuppen in der Hirschbachstraße legten. Durch die Hitze fing das Plastik an zu brennen, wobei eine der Tonnen stark beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen-Ebnat: Umgekippter Ascheeimer löst Feuer aus

Mit 27 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen rückten die Freiwilligen Feuerwehren Aalen und Waldhausen/Ebnat am Donnerstagmorgen zu einem Brand in die Neresheimer Straße in Affalterwang aus. Kurz nach 9 Uhr hatte ein 60-Jähriger zwei laute Knallgeräusche wahrgenommen und anschließend auf dem Dachboden einer Wohnung Feuer festgestellt. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, ehe es auf angrenzende Zimmer übergreifen konnte. Aussagen der Feuerwehr zufolge lag im Bereich des Brandherdes ein umgekippter Ascheeimer aus Zink sowie Papier, worin vermutlich die Brandursache zu suchen ist. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Einschätzungen nach auf eine Summe zwischen 20.000 und 30.000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Brandmeldealarm ausgelöst

Im Rahmen eines Versuchs im Chemieunterricht verwendeten Schüler einer Schule in der Steinbeisstraße versehentlich ein nicht vorgesehenes Hilfsmittel, welches beim Kontakt mit einer Flamme schmolz und anfing zu rauchen. Hierdurch löste die Brandmeldeanlage aus, woraufhin alle Schüler die Räumlichkeiten verlassen mussten. Beim Eintreffen der Feuerwehr Aalen, die mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften anrückte, befanden sich die jungen Leute wieder in ihrem Klassenzimmer. Sachschaden entstand keiner.

Aalen: 27.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Auf rund 27.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall entstand. Kurz vor 19 Uhr missachtete ein 83-jähriger BMW-Fahrer an der Einmündung Walkstraße / Alte Heidenheimer Straße die Vorfahrt eines 31 Jahre alten Audi-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Stödtlen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3210 zwischen Niederroden und Eck am Berg erfasste ein 32-Jähriger am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr mit seinem Ford Focus ein die Fahrbahn querendes Reh, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand.

Mutlangen: Wessen Fahrzeug wurde beschädigt?

Am Donnerstagmorgen zwischen 8 und 8.10 Uhr streifte eine 26-Jährige mit ihrem Audi beim Einparken ein Fahrzeug, welches auf dem Lammplatz neben ihrem Pkw abgestellt war. Da die junge Frau sich zunächst nicht sicher war, ob der Schaden an dem geparkten Pkw durch sie verursacht wurde, fuhr sie davon. Erst später stellte sie auch an ihrem Fahrzeug einen Unfallschaden fest und meldete den Unfall daraufhin beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd. Der Fahrer/Besitzer des beschädigten Fahrzeuges wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen. Das Fahrzeug müsste hinten links beschädigt sein.

Lorch: Auf frischer Tat ertappt

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde der Polizei am Mittwochabend gegen 21 Uhr mitgeteilt, dass er beim Spaziergang aus dem Wertstoffhof Lorch verdächtige Geräusche vernommen hatte, die auf einen Einbruch hindeuten könnten. Unverzüglich fuhren insgesamt sieben Streifenwagen die Örtlichkeit an und umstellten diese. Bei der Dursuchung des Geländes konnte ein Mann aufgegriffen werden, der sich in einem Container versteckt hatte. Im Rucksack des 40-Jährigen konnten Gegenstände aufgefunden werden, die sich zweifelsfrei dem Wertstoffhof zuordnen ließen. Zudem war in der Nähe des Zauns weiteres Diebesgut zum Abtransport bereitgelegt. Das Fahrzeug des 40-Jährigen konnte ebenfalls in der Nähe festgestellt werden. Der mutmaßliche Einbrecher wurde von der Polizei erkennungsdienstlich behandelt; weitere Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd durchgeführt.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet - 3500 Euro Schaden

An der Einmündung Taubentalstraße / Neppenbergstraße missachtete ein 27-jähriger Hyundai-Fahrer am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr die Vorfahrt eines 23 Jahre alten Mercedes-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Jagstzell: Unfall beim Überholen

Um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen, fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Sattelzug auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl-Fichtenau vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er offenbar den Ford Fiesta eines 32-Jährigen und streifte diesen. Der Unfallverursacher fuhr davon ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern; am Fahrzeug des 32-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr.

Bopfingen: Kettenreaktion

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr ereignete. Auf der B 29 zwischen Bopfingen und Flochberg fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Lkw auf den verkehrsbedingt anhaltenden Mercedes Benz eines 42-Jährigen auf, wobei der Pkw durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm stehenden Audi A4 eines ebenfalls 42-Jährigen aufgeschoben wurde. Die beiden Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Oberkochen: Fahrzeuge beschädigt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde an einem Opel, welcher im Kapellenweg geparkt war, der linke Außenspiegel abgetreten. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. An einem VW, der in der Mühlstraße abgestellt war, wurde ebenfalls der Außenspiegel erheblich beschädigt. Auch hier wird der Schaden auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich beim Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 / 9559910 zu melden.

