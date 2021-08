PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Falscher Polizist am Telefon +++ Quintett nach Einbruch in Hofheim festgenommen +++ Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall +++ Angemessene Geschwindigkeit vor Polizeistation

Hofheim (ots)

1. Schockanruf geht bei Seniorin ins Leere, Bad Soden am Taunus, Donnerstag, 12.08.2021

(jn)Ein Schockanruf eines falschen Polizeibeamten hat am Donnerstag in Bad Soden erfreulicherweise kein schlechtes Ende genommen. Am Mittag erhielt eine über 90 Jahre alte Frau den Anruf eines Kriminellen, welcher sich als Polizist ausgab. Er berichtete von einem schweren Verkehrsunfall, in welchen die Enkelin der Dame verwickelt worden sei. Nun sitze die Enkelin als Unfallverursacherin im Gewahrsam der Polizei. Wenn die Angerufene die geforderte, recht hohe Kaution für ihre Enkelin leiste, könne diese wieder freikommen. Im weiteren Verlauf erfragte der Telefonbetrüger noch die Vermögensverhältnisse wie Bargeld, Schmuck und Gold. Da die Seniorin über keine entsprechenden Vermögenswerte verfügte, wurde das Gespräch beendet. Später informierte die Frau einen Familienangehörigen, welcher die Polizei alarmierte.

Die "Spielarten" dieser Schockanrufe sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder auch als Polizeibeamte aus und erreichen durch Schreckensszenarien und eine geschickte Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen Glauben schenken. Gerade die Angst, Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei der Polizei, den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

2. Quintett nach Einbruch in Schul-Hütte festgenommen, Hofheim am Taunus, Marxheim, Schulstraße, Donnerstag, 12.08.2021, 23:15 Uhr

(jn)Vier Jugendliche und einen 21-Jährigen haben Beamte der Polizeidirektion Main-Taunus am späten Donnerstagabend in Hofheim in unmittelbarer Nähe eines Schulgeländes festgenommen, die im Verdacht stehen, zuvor eine Hütte auf dem Schulhof aufgebrochen zu haben. Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 23:15 Uhr alarmiert, nachdem er mehrere Personen auf dem Schulhof in der Schulstraße im Hofheimer Stadtteil Marxheim entdeckt hatte. Kurz darauf am mutmaßlichen Tatort eintreffenden Beamten gelang es daraufhin, fünf Personen während ihrer Flucht festzunehmen. Bei diesen handelt es sich um vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren sowie einen 21-jährigen Mann aus Hofheim. Überprüfungen auf dem Schulhof ergaben, dass dort ein Gartenhaus aufgebrochen und aus dem Innenraum unter anderem Sportgeräte und Sitzpolster im Wert von wenigen Hundert Euro gestohlen worden waren. Während die vier Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigen übergeben wurden, musste der 21-Jährige zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit zur Wache. Später wurde auch er wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen alle fünf Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet

3. Gescheiterter Einbruch in Einfamilienhaus, Kelkheim (Taunus), Hornau, Rotebergstraße, bis Dienstag, 10.08.2021

(jn)Am Donnerstag wurde der Kelkheimer Polizei ein versuchter Einbruch in ein Kelkheimer Wohnhaus angezeigt, bei dem ein Sachschaden in Höhe von knapp 4.000 Euro entstanden war. Die Geschädigten gaben an, dass unbekannte Täter zwischen Dienstag, 27.07.2021 und Dienstag, 10.08.2021 versucht hatten, verschiedene Fenster sowie die Terrassentür des in der Rotebergstraße gelegenen Einfamilienhauses aufzuheben. Allem Anschein nach ließen die Täter dann von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unverrichteter Dinge.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Mann verfolgt Fahrradfahrer nach Unfall, Sulzbach (Taunus), Rossertstraße, Donnerstag, 12.08.2021, 22:25 Uhr

(jn)Am Donnerstagabend kollidierte ein Radler in Sulzbach mit einem Pkw und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Ein 38 Jahre alter Mann aus Sulzbach beobachtete den Vorfall, verfolgte den geflüchteten Zweiradfahrer und ermöglichte damit letztendlich die Personalienfeststellung des alkoholisierten Unfallflüchtigen.

Gegen 22:25 Uhr befuhr ein 68-jähriger Fahrradfahrer aus Schwalbach die Rossertstraße in absteigende Richtung, als er den Angaben eines Zeugen zufolge, aufgrund alkoholbedingter Ausfallerscheinungen die Kontrolle über sein Velo verlor und mit einem geparkten Jeep kollidierte. Obwohl ein vierstelliger Sachschaden entstanden war und der 68-Jährige am Unfallort angesprochen wurde, setzte sich dieser wieder auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Schwalbach davon. Hierbei wurde er von einem Angehörigen der Fahrzeugbesitzerin verfolgt und konnte letztendlich von hinzugerufenen Polizisten kontrolliert werden. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von deutlich über einem Promille ergab, wurde auf der Eschborner Polizeistation eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 68-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

5. Angemessen unterwegs,

Hofheim am Taunus, Zeilsheimer Straße, Donnerstag, 12.08.2021, 13:30 Uhr bis 15:15 Uhr

(jn)Im Bereich der Hofheimer Polizeistation haben Beamte am Donnerstag die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit überwacht und dabei nahezu keine Beanstandungen festgestellt. Im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 15:15 Uhr überwachten die Hofheimer Polizisten die Geschwindigkeit von zahlreichen Verkehrsteilnehmern, die auf der Zeilsheimer Straße in Fahrtrichtung Erdbeermeile unterwegs waren. Von den rund 400 Pkw waren lediglich zwei Fahrzeugführer geringfügig zu schnell, was jeweils ein Verwarngeld zur Folge hatte. Auch im Rahmen der gleichzeitig durchgeführten allgemeinen Verkehrskontrollen gab es keine negativen Ausreißer.

6. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

