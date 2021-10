Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Etwa 10.000 EUR Schaden bei Auffahrunfall

Am Donnerstag befuhren gegen 16:15 Uhr drei Fahrzeuge hintereinander die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Aalen. Auf Höhe eines Supermarktes musste ein 76-jähriger Opel Fahrer auf Grund stockendem Verkehr anhalten. Der nachfolgenden 23-jährige Audi Fahrer bremsten ebenfalls. Eine 22-jährige BMW Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Audi auf. Dieser wiederrum wurde durch den Aufprall auf den davorstehenden Opel aufgeschoben. Durch den Auffahrunfall entstand Sachschaden an den Fahrzeugen von circa 10.000 Euro

Schwäbisch Gmünd/ Bettringen: PKW übersehen

Bei der Ausfahrt aus einem Grundstück in der Gottlieb-Daimler-Straße übersah, am Mittwoch gegen 15:40 Uhr, ein 63-Jähriger Sprinter-Fahrer einen vorbeifahrenden Mercedes einer 49-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Ellwangen: Auffahrunfall auf der A7

Ca. 5.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz nach einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag auf der A7. Eine 19-jährige VW-Polo Fahrerin befuhr gegen 16:30 Uhr die A7 von Ellwangen in Richtung Dinkelsbühl und bemerkte zu spät, dass ein 43-jähriger VW-Kombi stark abbremste. Infolge dessen fuhr die 19-Jährige dem 43-Jährigen mit ihrem VW-Polo hinten auf.

Ellwangen: Unfall bei Spurwechsel

Gegen 19:45 Uhr befuhr am Donnerstag ein 55-Jähriger mit seinem VW-Touareg die Siemensstraße in Fahrtrichtung Crailsheim. An der Ampel scherte er zum Fahrbahnwechsel aus, missachtete den nachfolgenden Verkehr und prallte mit einem anderen PKW zusammen. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 Euro angegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell