POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Waiblingen: Unfallflucht

Am Donnerstag im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 17 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken im Schüttelgrabenring einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Beim Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen weißen Pkw handeln. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Auenwald: Kehrmaschine umgekippt

Ein 53-jähriger Fahrer einer Kehrmaschine fuhr am Donnerstag gegen 12 Uhr die Kreisstraße 1826 von Steinbach kommend in Richtung Mittelbrüden entlang. Am Ortseingang Mittelbrüden bog er nach links in die Straße Bruckwiesen ab, hierbei kippte das Fahrzeug alleinbeteiligt auf die rechte Fahrzeugseite. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Welzheim: Unfall beim Abbiegen

Ein 25-jähriger Audi-Fahrer bog am Donnerstag gegen 15.30 Uhr vom Meisenweg nach rechts in die Finkenstraße ab. Hierbei stieß er mit einer entgegenkommenden Golf-Fahrerin zusammen, die zum Vorbeifahren an einem geparkten Auto auf die Gegenfahrspur gefahren ist. Beim Zusammenstoß blieben die Insassen unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

