Polizei Aachen

POL-AC: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Fahrraddiebe - Polizisten nehmen zwei Tatverdächtige fest

Aachen (ots)

Am 22.08.2021 gegen 16.50 Uhr machte ein Zeuge Angaben zu zwei Fahrraddieben in der Lagerhausstraße. In der Aureliusstraße kurz vor der Theaterstraße nahmen Polizisten die beiden Tatverdächtigen (35 und 42 Jahre alt) vorläufig fest und beschlagnahmten den Rucksack mit Aufbruchwerkzeug des 35- Jährigen. Das zuvor entwendete Fahrrad wurde sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen der Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass der 42- Jährige bereits mit Haftbefehl gesucht wird. Die Beamten leiteten gegen die beiden Tatverdächtigen ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ein. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell