Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1358) Trickdiebstahl aus Wohnung - Täterermittlung

Nürnberg (ots)

Mitte Mai erbeuteten drei Männer einen höheren Bargeldbetrag und zwei Sparbücher aus der Wohnung einer Seniorin im Stadtteil Gleißhammer. Die Kriminalpolizei Nürnberg konnte nun einen der drei Täter ermitteln.

Die 86-jährige Seniorin war am 12.05.2020, gegen 12:00 Uhr, gerade dabei, ihre Einkäufe in ihre Wohnung in der Eisensteinerstraße zu bringen, als ihr zwei Männer Hilfe anboten. Sie trugen schließlich die Einkäufe der Damen in deren Wohnung und betraten diese hierfür auch. Später musste die Geschädigte feststellen, dass eine Geldkassette mit Bargeld und zwei Sparbücher aus ihrer Wohnung entwendet wurden. Eine Nachbarin hatte die zwei Männer beobachten können, als diese von der Tatörtlichkeit flüchteten. Sie stiegen in einen in Tatortnähe abgestellten Pkw. In diesem wartete der dritte männliche Beteiligte. Die drei Personen flüchteten im Anschluss mit dem Pkw in unbekannte Richtung.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte im Zuge der Ermittlungen eine Spurensicherung durch und sicherte unter anderem DNA-Spuren am Tatort. Letztlich überführte ein DNA-Treffer in der polizeilichen Datenbank einen der drei Männer. Dringend tatverdächtig ist nun ein 42-Jähriger, welcher derzeit unbekannten Aufenthalts ist.

Die beiden anderen Tatbeteiligten sind weiterhin unbekannt.

Täterbeschreibung:

1) 160-170 cm, dick, weißes T-Shirt, helle Jeans, kurze dunkle Haare, osteuropäisches/südländisches Aussehen

2) weißes T-Shirt, kurze helle Haare, dicke Statur

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 entgegengenommen.

Janine Mendel/n

