Polizei Aachen

POL-AC: Motorradfahrer in Stolberg tödlich verunglückt

Stolberg (ots)

Ein 51jähriger Motorradfahrer aus Langerwehe wurde heute gegen 18:17 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Str. in Stolberg bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen prallte der Verunglückte in Richtung Mausbach fahrend bei einem Überholvorgang frontal in einen entgegen kommenden Pkw. Trotz umgehend eingeleiteter medizinischer Rettungsmaßnahmen verstarb der Motorradfahrer noch vor Ort. Der 28jährige Pkw-Fahrer aus Langerwehe erlitt einen Schock. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Kurt-Schumacher-Str. war während der Unfallaufnahme bis 23 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell