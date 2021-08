Polizei Aachen

POL-AC: 15- jähriger Jugendlicher vermisst

Aachen (ots)

Seit Anfang Juli diesen Jahres wird der 15- jährige Moussa S. aus seiner Jugend- Wohneinrichtung vermisst. Er meldete sich am Mittwoch, dem 07.07.21, aus der Einrichtung ab, um mit Freunden zum Fußballspielen zu gehen. Der 15- Jähriger kam jedoch nicht mehr wie gewohnt zurück und ist seitdem spurlos verschwunden. Moussa besuchte regelmäßig die Soccer Courts am Kennedy Park und in der Aretzstraße.

Da bisherige Fahndungs- und Suchmaßnahmen bislang erfolglos verliefen, bitten die Beamten der Vermisstenstelle die Bevölkerung nun um Mithilfe. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des 15- Jährigen machen? Hinweise tagsüber bitte an die Rufnummer 0241/ 9577 - 34291 und außerhalb der Bürozeiten an die 0241/ 9577 - 34210.

Eine Personenbeschreibung mit Lichtbild kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/aachen-vermisster-15-jaehriger (pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell