Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Drogenfund bei Verkehrsunfall

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Mittwochabend kam es an der Lichtzeichenanlage in der Heinigstraße, Ecke Bahnhofstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 24-Jährigen Pkw-Fahrer und einem 28-jährigen Fahrradfahrer. Beide Verkehrsunfallbeteiligten kommen aus dem Stadtgebiet Ludwigshafen. Die Kollision, bei welcher sich der Fahrradfahrer leicht verletzte, entstand durch das Missachten des für den Fahrradfahrer anzeigenden Rotlichts an der für ihn geltenden Fußgängerampel. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnten durch die eingesetzten Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem 24-Jährigen Pkw-Fahrer aus Ludwigshafen festgestellt werden. Da der Konsum von Cannabis von ihm eingeräumt wurde und in seinem Pkw Drogen aufgefunden werden konnten, wurde ihm auf der Dienstelle zum Zwecke des eingeleiteten Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein vorläufig beschlagnahmt. Gegen den unfallverursachenden Fahrradfahrer wurde zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

