Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Falsches Fahrlicht eingebaut

Ulm (ots)

Am Mittwoch, gegen 22.05 Uhr, fiel der Streife des Polizeireviers Laupheim in der Biberacher Straße ein PKW auf, der mit besonders hellem Licht unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass in dem VW ein Xenon-Nachrüstsatz verbaut worden war. Der 34-jährige Fahrer wird wegen einer erloschenen Betriebserlaubnis zur Anzeige gebracht.

