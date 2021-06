Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Haustür

Am Mittwoch, dem 02.06.2021, zwischen 13:00 Uhr und 13:25 Uhr, wurde in der Burgundenstraße ein Glaseinsatz einer Haustür durch unbekannte Täter beschädigt. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

