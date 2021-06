Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall an der Kreuzung Bliesstraße

Wollstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 01.06.2021, gegen 17.00 Uhr, fuhr eine 34-Jährige mit ihrem Auto auf der Bliesstraße in Richtung Damaschkestraße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 23-Jähriger auf der Wollstraße aus Richtung Raschigstraße kommend. An der Kreuzung Bliesstraße / Wollstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos, die daraufhin nicht mehr fahrbereit waren. Die 34-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden abgeschleppt. Auf Grund des Verkehrsaufkommens wurde der Verkehr bis zur Räumung der Unfallstelle durch Polizeibeamte geregelt. Es enstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

