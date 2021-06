Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zusammenstoß mit Rettungswagen

Ludwigshafen (ots)

Am 01.06.2021, gegen 11.20 Uhr, fuhr ein 86-Jähriger mit seinem Auto auf der Abfahrt der B44 aus Richtung Speyer kommend. Zur gleichen Zeit fuhr ein 42-Jähriger mit einem Rettungswagen und unter Nutzung der Sondersignale auf der Hauptstraße von Mundenheim kommend in Richtung Rheingönheim. Am Kreuzungsbereich an der roten Ampel bremste er ab und vergewisserte sich, dass der Kreuzungsbereich leer ist. Als er weiter geradeaus in Richtung Rheingönheim fuhr, stieß er mit dem Auto des 86-Jährigen zusammen, der verdeckt hinter einem LKW stand und bei grüner Ampel geradeaus den Kreuzungsbereich querte. Der 42-jährige Rettungswagenfahrer und seine 21-jährige Beifahrerin wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Verletzungen sind bislang nicht bekannt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde eine Fachfirma mit der Reinigung der Straße beauftragt.

