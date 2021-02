Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Landkreis Rottweil) Abgestelltes Auto in der Berneckstraße gestreift und sich nicht gemeldet - Polizei bittet um Hinweise (24.02.2021)

Schramberg, Landkreis Rottweil (ots)

Am Mittwochvormittag, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr, ist ein Unbekannter zu dicht an einem in der Berneckstraße etwa auf Höhe der Abzweigung Schillerstraße geparkten Ford S-Max vorbeigefahren und hat diesen an der rechten Fahrzeugseite gestreift. Hierbei entstand an dem Ford Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Ohne sich zu melden, fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei Schramberg (07422 2701-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher.

