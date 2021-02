Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall (24.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, den eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf der Straße "Außenring Villingen" verursacht hat. Eine 20-jährige Mini Fahrerin fuhr stadteinwärts. An einem Kreisverkehr auf Höhe der Oderstraße bemerkte sie zu spät, dass eine vor ihr fahrende 56-Jährige abbremste und fuhr auf deren Renault Clio auf.

