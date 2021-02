Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Landkreis Rottweil) Vergessenes Baguette in einer Mikrowelle führt zu Feuerwehreinsatz an der Klinik in der Uhlandstraße (25.02.2021)

Oberndorf am Neckar, Landkreis Rottweil (ots)

Ein von einer Nachtschwester vergessenes Baguette in einer Mikrowelle hat am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach 03 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz an der Klinik in der Uhlandstraße geführt. Der aufsteigende Rauch des in der Mikrowelle verkohlten Baguettes löste eine Brandmeldeanlage aus und rief so die Feuerwehr auf den Plan. Schnell stellte sich für die mit fünf Fahrzeugen und 44 Mann anrückenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberndorf heraus, dass kein Brand vorlag. Zudem kamen keine Personen oder Sachen zu Schaden.

