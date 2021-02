Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Ohne Führerschein Auto gefahren (23.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ohne Führerschein unterwegs war am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr eine Autofahrerin in der Straße "Vorderer Eckweg". Die Polizei kontrollierte eine 18-Jährige VW Polo Fahrerin, die in Begleitung einer 17-jährigen Bekannten war. Bei der Kontrolle ermittelten die Beamten, dass die 18-jährige Autobesitzerin der Jüngeren kurz zuvor gestattet hatte, mit dem VW Polo zu fahren. Da sie wusste, dass die Jugendliche keinen Führerschein hat, muss sie nun mit einer Anzeige wegen Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Gegen die 17-Jährige wird wegen Fahrens ohne Führerschein ermittelt.

