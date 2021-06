Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer angefahren auf der Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 01.06.2021, gegen 08.00 Uhr, fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Bruchwiesenstraße in Richtung Maudacher Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Auto ebenfalls auf der Bruchwiesenstraße in Richtung Maudacher Straße. Als der 41-Jährige auf der Höhe einer Autowerkstatt nach rechts in die Einfahrt abbiegen wollte, sah er den Radfahrer nicht, da unmittelbar vor der Einfahrt der Werkstatt am rechten Fahrbahnrand ein LKW parkte, dessen Fahrer mit Beladungsarbeiten beschäftigt war. Der 41-Jährige erfasste den Radfahrer mit der rechten Frontseite seines Autos. Dadurch stürzte der 24-Jährige zu Boden. Er wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

