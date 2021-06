Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

Klingenmünster (ots)

Die Polizei Bad Bergzabern sucht seit dem 29.05.2021 die 24-jährige Irina G. aus Bad Bergzabern. Sie befand sich zur Behandlung in einer Klinik in Klingenmünster und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Da die 24-Jährige trotz intensiver Suchmaßnahmen der Polizei, u.a. mit einem Polizeihubschrauber, bislang nicht aufgefunden werden konnte, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Irina G. ist größer als 1,65m, schlank, wiegt circa 55 Kg, hat mittellange blonde Haare, trägt braune Leggings, ein khakifarbenes Oberteil, eine weiße Jacke von der Marke Hummel und führt möglicherweise eine EDEKA-Plastiktüte mit sich. Sie sieht jünger aus als sie tatsächlich ist.

Ein Bild der Vermissten ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter: https://s.rlp.de/8wduN veröffentlicht.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-9334-0 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Veröffentlichung des Bildes der Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

