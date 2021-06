Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Widerstand in der Lagerhausstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 31.05.2021, gegen 22.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Lagerhausstraße eine 39-jährige Autofahrerin aufgrund ihrer Fahrweise. Während der Kontrolle stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest scheiterte jedoch an der Mitwirkung der Frau. Als die Polizeibeamten ihr deshalb die Weiterfahrt verboten und erklärten, dass ihr eine Blutprobe entnommen werden müsste, beleidigte sie die Beamten und schlug in Richtung des Kopfes eines Beamten. Der Schlag wurde abgewehrt und die 39-Jährige wurde zu Boden gebracht und fixiert. Daraufhin begann sie eine Hass- und Beleidigungstirade gegenüber den Beamten und sie versuchte durch Tritte die Fixierung zu verhindern. Sie wurde mit auf die Dienststelle genommen und kam in Gewahrsam. Dort trat sie weiterhin immer wieder gegen die Tür. Als zwei Polizeibeamtinnen sie in der Gewahrsamszelle durchsuchen wollten, trat sie ihnen zwischen die Beine. Bei der anschließenden Blutprobe trat sie wiederum die Beamten, schrie herum und beleidigte die Beamten auf das Übelste. Die 39-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstand und Trunkenheit im Straßenverkehr. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

